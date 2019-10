Bismilahi Rahmani Rahimi

Aucune rivalité ni concurrence ne peut Le défier, Lui le premier

Nul ne peut Le surpasser ni Le dépasser, Lui l’extrême.

Aucun niveau ni mesure ne peut l’égaler, Lui le suprême

Aucune valeur ni dimension pour Le définir, Lui l’indéfinissable

Aucune phrase ni mot pour Le personnifier ni L’idéaliser, Lui le plus que homme

Aucun instrument ni balance pour juger de Ses grades, Lui le non mesurable .

Tout exemple et histoire pour témoigner de Sa bonté sera lointaine de Sa personne qui renferme toutes bonnes grâces.

Ô Prophète des classes majestueuses sans réfection ni hésitation sera à jamais mon choix sur Toi, choix que j’assume pleinement et surtout avec fierté car meilleur guide que Toi je ne connais.

A jamais Tu seras mon favori Toi le favori du Seigneur.

Mon guide Cheikh Amadou Bamba RTA qui T’a légué son tout ne cesse de garantir mes poèmes ainsi que ma modeste personne auprès de Toi son Maître.

Ainsi rassurée, confiante valorisée et soulagée ne cesse de demeurer ma plume pour Toi.

Ces khassaïdes maître et tuteur de tout poète et poésie seront pour toujours les protecteurs, les garants, les parrains et les gardiens de mes modestes poèmes pour Toi.

Allahoumma sali ala Seydina Mouhamadine Wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

