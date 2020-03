Poème sur le Prophète PSL: NOUS IMPLORONS TON PARDON

Bismilahi Rahmani Rahimi

Aujourd’hui, ma plume ne navigue ni vers Tes merveilles encore moins vers Tes interminables grâces, mais seulement vers Ta clémence. Oui! Nous avons bien compris la leçon, et nous implorons Ton pardon. Ce mal qui ne cesse d’envahir le monde, n’obéit qu’à Ta lumière. Il ne peut nuire, encore moins épargner.

Walahi! Seule Ton autorisation le commande. Ainsi, nous faisons escale vers Ton messager premier pour quémander l’effacement total de tous nos péchés et la validation de toutes nos demandes. Ya Moustapha PSL! Parles Lui! Sûrement à Toi, Il répondra,et certainement, Il Te donnera à Ta suffisance.

Que notre amour pour le Prophète des situations désespérées et des choix impossibles psl, nous protège de Sa lumière et nous guérit de Sa beauté.

Ya Diabarou sètsi Rek ci Sa kharite bi. Bilahi! Nous ne comptons que sur Son aide. Lui!Le recours des âmes perdues. Ya Malikhoul Khoudoss, acceptes ces 750 poèmes, comme un modeste présent pour compenser nos manquements et nos péchés démesurés. Certainement, Ton amour pour la lumière de Ton trône calmera Ta colère qu’on ne peut affronter. Jamais, je ne me lasserai d’implorer Ta clémence. Et aucunement je ne me fatiguerai d’espérer de Toi, car Ta bonté est tout simplement inqualifiable.

Ya Rahmani! Ya Rakhim! Ton peuple à vraiment besoin de Toi. Qu’Allah accepte toutes les prières de l’humanité ci barkè Seydina Mohamed PSL.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)