Bismilahi Rahmani Rahimi

Lorsque le monde tremble de Sa colère et lorsque nos pêchés répétitifs ne cessent d’inonder Son trône, nul autre chemin que celui du Prophète des repentis pour faire appel à Sa miséricorde.

Ses châtiments que nulle âme ne peut supporter, n’ont de régulateur que la prunelle de Ses yeux.

Les virus, les épidémies, les pandémies, sans parler des tremblements de terres, des tsunamis et autres ne prennent ordre qu’auprès du maître de l’univers.

Ainsi unis dans la prière, nous implorons Son pardon par la grâce de Seydina Mohamed PSL, l’unique passage vers Sa lumière.

Toutes préventions et toutes précautions sont bonnes à prendre et surtout à respecter rigoureusement, mais vraisemblablement charmer Son bien aimé pour atteindre Sa clémence est une des voies les plus efficaces et les plus rapides pour trouver antidote et amnistie.

Ya Allah! Ta force est tellement grande et Ton pouvoir tellement puissant, qu’on ne peut supporter Ta colère.

Ya Rabi! Pardonnes à toute l’humanité et aides nous à dompter de par Ta lumière tout fléau et tout malheur destinés à nuire nos existences.

Je Te quémande, Ô mon Seigneur, Ta grâce généralisée pour ces sujets qui n’ont de maître que Ta divinité Bilahi tous ces derniers n’ont d’amour que pour Toi, gardien de nos vies.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)