Bismilahi Rahmani Rahimi

À vrai dire, seule Ta personne me rassure et seule Ton aide me comble.

Lorsque les autres attendent les soutiens d’une autre espérance, moi, bilahi! je m’agrippe à Ta personne et je n’attends que Ton secours.

Lorsque les chapelets de Tes fidèles visitent les multiples Noms du Seigneur pour satisfaire leur demande, le mien ne se consacre qu’à Tes Salatous ala Nabi, les seules qui rassurent mes espoirs.

Quand les plumes parcourent les louanges d’hommes vénérés, la mienne ne se diligente que vers Toi, son éternel sujet.

Les fibres de mon cœur de même que les racines de mon âme se daignent d’espérer autre soutien que celui de Ta personne qui n’a jamais cessé de me gratifier de toute richesse.

Espèrer autre que Ta lumière ferait de moi des plus ingrats et compter ailleurs que sur Tes grâces n’effleure guère mon esprit encore moins mes pensées.

Mane yaw la am et cela me suffit gracieusement. Bilahi! Une seule certitude enveloppe mes convictions : Tu es le seul valide de pouvoir. Qu’Allah ne cesse de solidifier pour l’éternité nos croyances et nos dévotions envers Ta noble personne.

Qu’Il demeure pour l’infini l’éternel démarcheur de nos demandes et l’incontournable passoire de nos prières.

Ô Toi, qui transforme le mal en bien et qui change le bon en meilleur, je Te confie à jamais ma foi

Amine si barkè Seydina Mohamed PSL

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com