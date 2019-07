Poème sur le Prophète PSL: THE KING

Bismilahi Rahmani Rahimi

Ils ne font que vous leurrer, eux qui vous accordent le titre de Seigneur ou tantôt celui de roi.

Ils ne cessent de vous flatter et pourtant tous tant qu’ils demeurent conscients et témoins de vos faiblesses et de vos incompétences.

Bilahi! The KING of the world n’est incontestablement que Toi, Seigneur des couronnes.

Toute suprématie ne fait que témoigner de Tes grades et Tout pouvoir ne fait qu’affirmer Tes dominances.

Fortement élevé par Son Créateur et généreusement grandi par Son Seigneur, Il ne pouvait-être que suprême.

Extraordinairement façonné par Son maître et largement instruit par Son envoyeur, Il sera à jamais l’exceptionnel être sans reproche.

Vénéré et aimé de tout cœur, Sa lumière ne peut-être résistée et Sa beauté ne cesse de charmer toute âme.

Cette puissance du monde sera éternellement, la seule force humaine.

Ainsi qui voudrait voir son règne perduré et ses pouvoirs prolongés devra assurément faire de Ta personne Sa tutelle première et de Ta lumière sa seule source de ravitaillement.

En tout cas, Sopè Nabi PSL demeure comme toujours plus que convaincu que Seule Ta personne nous nourrit de succès et que seule Ta divinité nous ravitaille de bravoure.

Ô Toi! L’égaré, n’est t’il pas grand temps de déposer les armes? Svp! Stoppez immédiatement cette folie à vouloir Lui trouver un quelconque rival, car semble t-il que les dés sont jetés, Il vous a tous dépassés.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)