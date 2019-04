Poème sur le Prophète PSL: UNE AMITIÉ DIVINE

Bismilahi Rahmani Rahimi

Lorsque le Seigneur s’engage à être la lumière et le gardien de Ta personne. Lorsque Sa Seigneurie n’obéit qu’à Tes demandes et que Ses anges ne sont qu’a Tes ordres. Quand le ciel ne s’ouvre qu’à Toi et que ces étoiles ne brillent que de par Ton éclat et que la lune ne s’agenouille qu’en Ta présence, le monde est ainsi à Ta merci. Quand Tes voies seules sont autorisées à cheminer vers Lui. Quand seul Ton illustre Nom ose se relier à Son lahilaha ilala . Toute audace se refuse d’avancer vers votre complicité. Tout courage se désengage à différencier et encore moins séparer vos deux amours. Toute volonté à vouloir comprendre ou expliquer votre association sera réduite en échec, par manque d’argument. De tout temps le monde ne cesse de se questionner de votre amitié qui est des plus fidèles. Ya Aboul khassim PSL vraiment le Créateur T’aime d’un amour éperdu et non déterminable, cette affection des plus unique sera comme toujours inexplicable , inestimable , indéfinissable et à jamais inclassable. Ô Toi la joie du Seigneur le monde est retenu en témoin par Ton Créateur pour témoigner de votre indivisibilité. Il Te veut si fort qu’il lui ait impossible d’aimer autre que Toi, Son éternel compagnon. Lorsque Ses portes se ferment à nos âmes, Ton issue reste la seule ouverture. Ya Moubachir ne cesse à jamais de nous guider vers Ton seul connaisseur et ami le Dieu du paradis.Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com