Poème sur le Prophète PSL: UNE CLÉMENCE HORS NORME

Bismilahi Rahmani Rahimi

Ce cœur divin que la plus belle des âmes enveloppe ne pouvait-être d’un humain. Cet esprit rempli de divinité, encerclé de sagesse ne saurait-être qu’intelligence. Ces récits et messages qu’on ne peut corriger ne pouvaient parvenir que de Son trône. Ces enseignements et éducations sans précédents ne sont que droiture et justesse. Ces jugements et lois non contestables sont les plus fiables des constitutions. Ces exemples et ces comportements qui sont des plus nobles demeurent irréprochables. Sa Tolérance était plus que généreuse, elle renfermait toute bonne grâce. Il n’avait vraiment rien d’un humain, je ne saurai à jamais qualifier Sa personne et surtout définir Sa valeur réelle. Ô seul parain de la clémence du Créateur, Ton degré de pardon reste incomparable et de très loin injoignable. Tu pardonnais même lorsque se venger était très proche de Ton sabre. Tu n’as jamais répondu que par le bien à leurs attaques et insultes . Je jure par bilahi walahi wa talahi que Tu es le meilleur sur terre et même dans les cieux Ta bonté est jurée par les anges et les Prophètes.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

