Poème sur le Prophète PSL: UNE MERVEILLE ÉTERNELLE

Bismilahi Rahmani Rahimi

Visiblement, cette lumière aveuglante, de loin, demeurera éternellement la mère de tout éclair.

Le temps comme à son habitude ne cesse d’éteindre et surtout de ralentir tout pouvoir et toute évolution.

Mais la longévité de Tes exploits ne cessent de le démentir et la marche de Ta noble mission demeure l’exception qui ne cesse de le contredire.

Concernant les êtres ,ils se lassent très vite des histoires et de leurs héros. Mais Ô Toi, Seigneur des âmes sauvées Tu ne cesses de nourrir les cœurs d’un amour éternel.

Du passé au futur, Ton illustre Nom est chanté.

Des cieux aux continents Ta valeureuse personne est nommée première.

Des langues aux civilisations seule Ta noblesse est valorisée.

Des bibliothèques aux darras, seules Tes attitudes sont copiées.

Ya Mohamed Misbakhou Koulou Fadline Ton homonyme, mon premier restera à jamais la lumière éternelle de nos âmes.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)