Bismilahi Rahmani Rahimi

Toujours au service de Ses fidèles, Il leur prêtait une oreille des plus attentives.

Les considérant, comme Il se considère et les aimant plus qu’Il ne s’aime, Bilahi Sa bonté était sans précédent ou tout simplement indéfinissable

Lorsque les disciples abusaient de Son précieux temps, ni la fatigue encore moins l’empressement ne se lisait sur son visage.

Et dans Ses explications, qui étaient toutes accompagnées d’un sourire, qui apaisait déjà les cœurs et esprits avant même l’arrivée de Ses réponses qui solutionnaient toute équation et demandes.

D’égal respect et de fraternité réciproque, se déroulaient Ses entretiens, qui ne cessaient d’éduquer et d’enseigner.

Le guide malgré Son niveau et Son grade de dimension largement supérieure, tenait toujours à mettre à l’aise les esprits les plus diminués et les idées les moins plausibles.

Malgré Son degré de connaissance et de savoir, Il ne négligeait aucune proposition et surtout Il les laissait toujours s’exprimer à leur aisance et suffisance.

Tout en les guidant dans la vérité et la lumière, sans risque d’en offenser ou d’en vexer une idée, bilahi Il était d’une pédagogie de Seigneurie et d’une tolérance de maître.

Ainsi le Meilleur des éducateurs voulût nous apprendre, comment vivre en Savant, tout en restant des plus nobles et des plus sages envers ses sujets.

Voilà vraiment Ta différence avec qui se veut concurrent de Ta personne non comparable, bilahi Ta simplicité, Ton humilité, Ta bonté et Ta sagesse demeureront à jamais Tes armes premières.

Walahi, de considération réciproque, d’égale dignité, et d’amour mutuel c’est ainsi que vivait le meilleur des exemples avec Ses fidèles disciples, amis et même avec ceux qui le combattaient.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)