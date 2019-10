Après plus de trois semaines d’attente à Limoges, la dépouille de Sidy Seck sera à Dakar ce jeudi 31 octobre 2019, à 23:15. L’annonce a été faite par son ami intime qui s’affairait autour des formalités administratives.

Du côté des Parcelles Assainies unité 19, c’est le soulagement total. En effet, depuis le 5 octobre dernier, la famille Seck est dans l’expectative. Le corps de Sidy Seck, un des leurs, était bloqué à Limoges dans l’attente de son transfèrement. Chose bientôt faite, puisque le représentant de la famille sur place a réglé les derniers détails depuis hier, mardi.

Lenteurs administratives évoquées

“Vous savez, le décès est survenu le samedi 5 octobre vers 22 heures. Un individu d’origine réunionnaise l’a poignardé. Le gars était apparemment ivre. Pour l’instant, on ignore les raisons de cet acte ignoble et je ne peux pas m’avancer là-dessus car l’enquête suit son cours. L’homme en question est incarcéré à la prison de Limoges”, a expliqué notre interlocuteur du côté de la France, où il s’active pour accompagner le corps à Dakar.

Expliquant les raisons de ce retard, il évoque des problèmes administratifs. “On ne pouvait pas récupérer le corps à cause de l’autopsie et les investigations en cours. Mais, on a eu la confirmation ce matin (hier) qu’il sera effectivement rapatrié à Dakar ce jeudi vers 23h15 à bord de la compagnie Royal Air Maroc”.

Enterrement ce vendredi à Darou Salam

L’état du Sénégal, par l’intermédiaire du Consul à Bordeaux Abdourahmane Koita, a joué sa partition, ainsi que l’Association des Sénégalais de Limoges pour remplir toutes les formalités requises.

Du côté de sa famille, l’heure est aux remerciements. “Nous disons merci à tout le monde pour leurs contributions. Le corps arrive jeudi nuit et l’enterrement se fera le lendemain, vendredi à Darou Salam, conformément aux vœux de notre défunt frère. La cérémonie religieuse aura lieu le même jour, à son domicile sis aux Parcelles Assainies”, a déclaré sa soeur cadette, Mme Mbengue.

Par Papa Waly NDAO

IGFM