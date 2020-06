Depuis début juin, les décès liés au Covid-19 sont devenus quotidiens. Le relâchement et la levée des mesures restrictives sont en train de compromettre le plan de riposte qui doit être nécessairement réajusté pour contenir la propagation du virus.

Il ne se passe plus un jour sans qu’un cas de décès lié au Covid-19 ne soit répertorié par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce dimanche, deux patients ont succombé au niveau des services de réanimation, portant ainsi le nombre à 86 personnes qui ont rendu l’âme depuis le début de la pandémie chez nous.

Cette situation interpelle sur la maîtrise de la maladie que les autorités s’échinent à faire croire aux Sénégalais. D’après certains experts, le pic serait attendu en juillet, contrairement aux déclarations du ministre de la Santé qui l’avait situé à la 11e semaine quand le Sénégal a comptabilisé à l’époque 771 cas positifs. Hier, 82 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur un échantillon de 1 040 tests réalisés. D’après Dr Aloyse Diouf qui faisait le point du jour, 65 cas sont issus des contacts suivis, 4 sont importés via l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et 13 proviennent de la transmission communautaire et recensés dans les régions de Dakar (9) et Kaolack (4). A en croire le directeur de Cabinet du ministre de la Santé, 34 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. «Mais 21 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation», s’empresse-t-il d’ajouter.

Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le Sénégal a dénombré 5 970 cas de Covid-19 dont 3 953 guéris, 86 décès et 1 930 patients sous traitement. Devant ce sombre tableau, l’Etat se retrouve dans une situation qui devient quasiment incroyable. Face au relâchement, les mesures restrictives devraient-elles être réintroduites pour interrompre la chaîne de contamination ? Il est très improbable qu’il revienne sur l’assouplissement des restrictions. Que va-t-il faire pour inverser la tendance ?

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article POINT Série de décès liés au Covid-19 : Le Sénégal pic une crise est apparu en premier sur Snap221.info.