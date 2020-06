96 nouveaux cas sont revenus positifs sur un échantillon de 1549 tests, soit un taux de positivité de 6,19%. En détails, 80 sont issus de contacts suivis et 16 autres proviennent de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Dakar-Plateau (3), Touba (3), Mbao, Rufisque, Keur Massar, Parcelles Assainies, Yeumbeul, Ouest-Foire, Sacré-Cœur, etc.

Pour la journée d’hier, 109 patients ont été déclarés guéris. Selon la directrice de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, 17 patients sont dans un état grave au Centre hospitalier de Fann et à l’hôpital Principal.

Il faut savoir que tard dans la soirée d’hier, le pays a enregistré 2 nouveaux décès. Il s’agit d’une femme âgée de 40 ans, décédée à l’hôpital Fann de Dakar, et un homme de 72 ans, qui était hospitalisé au Centre de traitement de Ziguinchor. Ce qui porte le nombre de morts à 45 depuis l’apparition de la maladie le 2 mars dernier.

A ce jour, le Sénégal compte 3932 cas positifs dont 2063 guéris, 45 décès et 1823 malades encore sous traitement.

Lequotidien Journal d’informations Générales

