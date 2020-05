Depuis que l’affaire du décret 964-2020 est agitée, l’ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Mme Aminata Tall fait l’objet d’attaques régulières. La Présidence de la République a beau démentir l’existence de ce décret, mais c’est elle Aminata Tall qui essuie toutes sortes d’insultes.

Pourtant, même si ce décret existe et que des avantages sont accordés dorénavant aux anciens Présidents de cette institution, Mme Aminata Tall va-t-elle être la seule pour en bénéficier ? Pourquoi donc, elle seule fait l’objet de sortes d’attaques ? Certainement que même déchue de ses fonctions de Présidente du CESE, Aminata Tall dérange certains au point de subir des calomnies.

Aminata Tall a eu plusieurs fois à occuper de hautes fonctions au sein de la République. Elle a longtemps été connue pour ses engagements politiques. Quelle soit couverte d’honneur par la République, apparait pourtant normal. Dans tout système au monde, les anciens dignitaires de la République se voient accorder des privilèges. Et puis, pourquoi se mettre à s’en prendre uniquement à Aminata Tall, même si la Présidence de la République nie l’existence du décret en question. Combien sont-ils à bénéficier du reste des largesses de la République ? Ils sont nombreux. Il est indécent que Mme Aminata Tall soit aujourd’hui la seule que certains se plaisent à insulter et à être traitée comme une pestiférée. Elle ne mérite nullement un tel acharnement, d’autant que depuis qu’elle a quitté son poste de Présidente du CESE, elle a le regard tourné ailleurs et ne montre pas les signes d’avoir d’autres ambitions politiques.

La rédaction de Xibaaru