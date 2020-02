Cheikhou Gueye, alias Sanekh, est au coeur d’une énorme polémique depuis son voyage au pays de L’Oncle Sam. Après les nombreuses rumeurs racontées, il a décidé de se prononcer sur ce sujet et démentir.

« Nous sommes partis aux USA pour tourner un film. Mais, cela fait mal quand on nous traite de tous les noms d’oiseaux, “Sanekh fait la promotion des “borom niary tour” ” et ceci et cela… C’est pour rappeler qu’on a été engagé pour tourner un film (sic). Ici, quand on organise des manifestations tout le monde sort. Pape Mbaye était de la partie, est ce à moi de l’interdire d’assister à la soirée ? », dit-il selon nos confrères de Wanema. Très remonté, il ajoute : « La personne qui a diffusé ces rumeurs, raconte des contrevérités sur tout ce qui s’est passé là-bas ».

Sanekh s’est aussi prononcé sur le supposé financement de ce voyage par Pape Mbaye. « De gros mensonges », souligne le comédien. Selon Mbaya comme l’appellent ses intimes, il y était juste venu pour assister à la manifestation et rien d’autre.