Polémique Pétrogaz : L’Association des Imams et Oulémas charge les activistes

La plateforme « Samm Sunu reew » a été reçue ce mercredi par l’Association des imams et Oulémas du Sénégal. Le secrétaire général de ladite association, l’imam El Hadj Oumar Diène, a profité de cette occasion pour appeler à la paix. »Nous devons respecter les recommandations divines et du Saint-Coran. Il ne faut pas que nous suivions les activistes qui créent souvent des problèmes en mettant les populations dans la rue et d’aller affronter l’inévitable. Nous devons tous nous investir à faire la paix, car le Livre Saint nous a enseignés ceci : la fitna (violence) est endormie, gare à ceux qui le réveillent !»

Ce sont là les propos tenus par l’imam El Hadj Oumar Diène face à la presse à la sortie d’une audience avec les jeunes de la plateforme ‘’Samm Sunnu Reew’’.

Le Secrétaire général de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal s’est réjoui de cette visite « de courtoisie, d’alerte et d’information », dans un contexte où « le pays traverse un moment difficile, de désinformation ».

«Nous avons pris l’option de les écouter pour en savoir plus sur l’histoire du pétrole et du gaz », a-t-il ajouté. Non sans promettre de transmettre le message aux disciples.

« Nous sommes des modérateurs de la société, car nous rencontrons les fidèles au moins 5 fois par jour. Donc, l’information venue à temps, sera restituée aux fidèles », a ajouté Imam Diène.