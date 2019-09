La polémique sur l’affaire de l’interdiction du port du voile de l’institution Jeanne d’Arc n’a pas encore connu son épilogue. Le khalif Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour n’a pas tourné autour du pot pour condamner ce qui se passe actuellement dans le pays d’El Hadji Malick Sy, de Cheikh Ahmadou Bamba et tant d’autres érudits de l’Islam.

Selon le Khalif, « l’affaire de la pharmacie Guigon, où on interdisait la prière, est passée sans que les autorités ne réagissent. Maintenant c’est au tour de l’institution Jeanne d’Arc. Pourtant ceux qui interdisent le voile aux musulmans peuvent s’habiller comme bon leur semble sans inquiétude au nom de quoi? Il est temps que les porteurs de voix s’expriment sur ces questions. Nous sommes dans un pays laïque, le respect de culte y est important. » dira t’il.

Devant un parterre d’invités comme le grand Serigne de Dakar et député, Abdoulaye Makhtar Diop, le Khalif Général d’interpeller les parlementaires: « Il faut que vous les députés de l’Assemblée nationale, vous preniez vos responsabilités .Vous êtes la voix du peuple. Alors, jouez votre partition dans cette affaire. C’est votre rôle. »

Selon toujours le Khalif des Tidianes, « Cette institution a l’obligation d’être laïque. Les performances des apprenants doivent primer. Un élève doit seulement être exclu en cas d’indiscipline ou autres motifs, et non parce qu’il pratique sa religion. Ces écoles ne peuvent pas nous imposer leur règlement. Force doit rester à la loi. Nous sommes un peuple de paix et de tolérance. »