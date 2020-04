Mercredi dernier, sur la chaîne française LCI, deux médecins ont évoqué la possibilité de tester un vaccin contre le coronavirus sur le continent africain, transformant la population en cobaye. Ce qui a révolté de nombreuses personnalités sur le continent, dont El-Hadji Diouf.

En effet, après Samuel Eto’o et Didier Drogba, c’est le Sénégal qui crashent ses vérités sur les deux médecins. « Ce sont de vrais terroristes et il faut les condamner comme tels. On doit les juger et les mettre en prison. Ils ont manqué de respect à tout un continent. Et ils ont manqué de respect à l’Humanité. Si un Africain avait dit le quart de ce qu’ils ont dit mais vis-à-vis de l’Europe, ce serait la guerre mondiale ! Ils doivent être inculpés. Toute l’Afrique doit se lever comme un seul homme et faire comme le Maroc : porter plainte. Nous sommes fiers de notre Afrique et nous en serons toujours fiers », a déclaré la star de la « Génération 2002 » lors d’un entretien avec Le Parisien.

PUBLICITÉ

« Ce qui s’est passé avec le sida n’est plus possible. L’Afrique d’avant n’est pas l’Afrique d’aujourd’hui. Ces propos sont inacceptables. La liberté d’expression est valable pour tous mais dans le respect de chacun. Ce ne sont pas deux chercheurs ou deux docteurs qui ont parlé mais deux imbéciles. C’est un méchant, un vaurien, quelqu’un qui n’a pas de cœur qui a parlé », poursuit Diouf.