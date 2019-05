Polémique sur Modou Lô aux parcelles : «ses vrais compagnons de galère ne se retrouvent pas dans sa réussite»

Les bruits de couloir concernant le conflit entre Modou Lô et certains de ses proches étouffent tout un quartier.

« Aux Parcelles Assainies, Modou Lô est comme une entreprise. S’il a un combat, c’est toutes les couches sociales qui se mobilisent pour prier pour sa victoire. Nous sommes fiers qu’il gagne ses combats. Mais, derrière, nous ne sommes pas contents de lui. Il gagne ses millions, fait des investissements, voyage aux Etats-Unis et partout en Europe, mais ses vrais compagnons de galère ne se retrouvent pas dans sa réussite », affirment plusieurs habitants des Parcelles Assainies.

Le cas Moussé du patron de Nguéweul Gui est assez pathétique. « Moussé Yacine a une épouse et des enfants mais ils logent dans une seule chambre. Il habite à l’unité 10, tout près de la maison familiale de son champion. Mais Modou Lô ne sait pas où il habite. Pis, il ne lui rend jamais visite.

Partout où on voit Moussé Yacine, on dit : voilà le batteur de Modou Lô. Il n’a plus besoin de succès alors. Ce qu’il cherche aujourd’hui, c’est la réussite sociale. Et Modou Lô pouvait l’aider », confie t-on à Sunu Lamb, du côté du fief du champion de Rock Energie.

