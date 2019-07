Polémiques LGBT: Jamra parle à Wally Seck et rencontre Oxfam, cet après-midi

La polémique sur les réseaux sociaux n’a cessé d’enfler depuis un moment. D’une part, Waly Seck accusé de u tee-shirt aux couleurs LGBT, mais aussi l’Ong britannique Oxfam qui licencie certains de ses cadres qui ont refusé de faire la promotion de l’homosexualité… Ce qui a fait réagir l’Ong Jamra qui a décidé de rencontrer les deux parties…

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, le tee-shirt aux couleurs LGBT porté par Waly Seck pour fêter la victoire des Lions du Sénégal qualifiés en quart de finale. Motivant ainsi la sortie de l’imam Kanté qui, sur sa page Facebook, a accusé le fils de Papa Thione d’être “un acteur de la propagande du mouvement LGBT…” Mais aussi le licenciement abusif d’Elimane Kane, jusque là cadre d’Oxfam, de l’Ong britannique…

Elimane Kane et Cie limogés d’Oxfam…

“Vendredi 28 juin, vers 9.00. Oxfam International a envoyé un email commun à tous les agents d’ Oxfam intitulé “Lettre d’amour” dans lequel il est question de la condition des LGBTI dans l’organisation et de la nécessité de les promouvoir, de leur donner des postes de responsabilité, de renforcer leur leadership dans les pays du Sud et la lettre se termine par une menace aux pays et agents qui refuseraient leur solidarité à cette nouvelle vision d’Oxfam de quitter la confédération. A la lecture de l’email je décide d’y répondre en dénonçant son caractère irrespectueux et violent, en démontrant comment cette injonction est contradictoire aux principes défendus par Oxfam en voulant imposer à tous une vision non partagée. Je décline la lettre et évoque les éventuelles conséquences qu’elle pourrait avoir sur le bureau d’Oxfam au Sénégal et la sécurité des agents…“, s’était expliqué Elimane H. KANE, président Legs-Africa.

Jamra entre en jeu…