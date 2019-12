Les images de policiers poursuivis par des pêcheurs, hier à Mbour, lors d’affrontements, ont fait le tour de la toile. Un précédent grave et dangereux que dénonce l’Union nationale des policiers à la retraite et le Forum du justiciable. Pour ces deux organisations, la police n’est pas une ennemie, mais plutôt une coopération pour la sécurité nationale.Commissaire de police à la retraite, Cheikh Tidiane Kane juge malheureux l’incident de Mbour. ‘’La police a pour mission d’assurer la protection des biens et des personnes, et d’être garante de la sécurité des populations.

Qu’on en arrive là, c’est malheureux. (Les policiers) ne sont pas des ennemis ; c’est des segments de la société qui doivent vivre et cohabiter ensemble dans la compréhension la plus totale’’, soutient-il.Le Forum du justiciable, quant à lui, estime que l’image n’honore pas notre pays. Babacar Ba, son président, ne cautionne pas les faits. ‘’Autant nous devons critiquer la police quand elle pose des actes condamnables, autant également nous devons critiquer et dénoncer l’attitude de certains citoyens qui s’attaquent à nos forces de défense qui sont tout simplement dans l’exercice de leur fonction. Nous devons tous, et sans exception, respecter nos forces de défense’’.

