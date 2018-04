( 13 Photos ) Les images de la rencontre entre les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron à l’Elysée

Le président Macky Sall est arrivé sur le perron de l’Elysée exactement à 18h 07 mn. Emmanuel Macron l’attendait déjà devant et à sa gauche la musique principale des forces armées françaises. Accompagné du ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba, du ministre et conseiller diplomatique Omar Demba Ba, du ministre conseiller El hadji Hamidou Kasse et de l’ambassadeur du Sénégal à Paris Bassirou Sene.Les deux délégations se sont entretenues durant plus d’une heure autour d’une table d’une des salles du palais de l’Elysée .