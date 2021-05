2e Vague : “Je Sais Que Sonko Enverra Des Hommes Ici, Mais Je Le Retrouverai Chez Lui Quand J’aurai Fini Avec Eux”, Menace Pape Gorgui Ndong

Quand on croit que l’affaire Sonko et Adji Sarr connait son épiloque, c’est là qu’on nous nous surprenne plus. Ici, il s’agit d’un maire, celui de Pikine-Ouest, Pape Gorgui Ndong, ayant toujours un courroux contre Ousmane Sonko. Il le menace et avertit qu’il ne passera pas la nuit chez lui si toutefois une 2e vague se produise.

Le maire de Pikine-Ouest, Pape Gorgui Ndong ruminant toujours sa colère à cause des manifestations meurtrières et pillages des maisons et magasins du mois de mars dernier, il précise qu’il n’y aura pas de deuxième vague dans sa localité. Toutefois, Pape Gorgui Ndong met en garde Ousmane Sonko, le chouchou de Pastef.

Il déclare : “Il n’y aura pas de deuxième vague. Parce que moi, Pape Ndong, personne ne va plus m’empêcher d’agir. En tout cas, en ce qui concerne ma commune. Ousmane Sonko ne va jamais soulever une deuxième vague dans la commune de Pikine Ouest, qu’il aille voir ailleurs à l’intérieur du pays, mais pas ici dans ma commune”.

Pour lui, Sonko l’aura prochainement comme adversaire. “il essaie et il dédommagera les victimes de tous les dégâts qu’il provoquera. “Je sais qu’il enverra des hommes ici, car c’est sa manière de faire, mais je le retrouverai chez lui quand j’aurai fini avec eux”, menace-t-il.

Parlant ainsi, le maire de Pikine-Ouest s’adresse à ses amis qui se trouvent au Palais et les exhorte de “gérer là-bas leurs affaires et de leurs laisser gérer leurs affaires politiques”.

Alors, le leader de Pikine dit attendre les manifestants de pied ferme et si Ousmane Sonko tente quoi que ce soit, il ne dormira pas la nuit chez lui.

SENEGO

