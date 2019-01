Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots pour répondre au frère du président, Aliou Sall, Directeur de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), qui l’accuse d’être financé par le syndicat des Impôts et Domaines. Ainsi, venu répondre à l’invitation de Bougane Gueye pour le lancement de l’ « opération faxass », le leader de Pastef a lancé à l’attention d’Aliou Sall : « J’ai entendu Aliou Sall dire qu’Ousamne Sonko a été financé par des Inspecteurs des Impôts et Domaine, mais je vais lui dire que je n’ai jamais volé de l’argent du pétrole et du gaz au Sénégal comme il (Aliou Sall) le fait»

