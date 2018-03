Affaire Rilk Dacleu-Idrac, « mule » de Karim Wade: la montagne a accouché d’une souris

YERIMPOST.COM La « mule » de Karim Wade sera fixée sur son sort le 19 avril prochain. Ce jeudi 15 mars, l’affaire Rilke Dacleu-Idrac a été jugée par le tribunal correctionnel de Dakar et mise en délibéré. Ses avocats avaient introduit d’une demande de liberté provisoire qui a été rejetée par le tribunal qui a décidé qu’en attendant son verdict, l’« ami » de l’ancien ministre Karim Wade reste en prison. Il est poursuivi pour blanchiment, escroquerie et tentative d’escroquerie, faux dans un document administratif et enfin usurpation d’identité.