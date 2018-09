L’ancien ministre Aliou Sow n’a pas raté le musicien Ouza Diallo qui s’en était pris à lui en ces termes : « des politiciens comme Aliou Sow doivent être éradiqués de la scène politique ». Selon le musicien, le leader du parti MPD/Liguey manque d’éthique…

« ATTAQUES DE OUZA DIALLO CONTRE MOI:

Si dénoncer le parrainage et parrainer le Président dont le régime est l’instigateur est une cause de manque d’éthique, que dire de tous ces candidats à la candidature qui ont dénoncé autant que moi l’initiative dans la presse et à travers des marches sans issue et qui rivalisent d’ardeur aujourd’hui dans la collecte de signatures de parrains? Que je le veuille ou pas, le système de parrainage citoyen est consacré désormais par les lois du pays que je dois respecter. D’ailleurs, ces lois s’imposent à nous tous. Dura lex sed lex.

OUZIN EST SIMPLEMENT PITOYABLE ET MALHONNÊTE. EMINENT PIGEON VOYAGEUR DE LA POLITIQUE SÉNÉGALAISE ET UN DES PIONNIERS DE LA TRANSHUMANCE POLITIQUE DANS NOTRE PAYS, OUZA QUI A SOUVENT TRAÎNÉ DANS MES BUREAUX POUR DES PROBLÈMES PERSONNELS, N’EST NI BON PÈRE NI MODÈLE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE ENCORE MOINS DE CONSTANCE POUR ME JUGER. SYMBOLE DE L’ÉCHEC DANS SON ART, IL N’EST NI BRILLANT CHANTEUR NI UN CAS DE RÉUSSITE DANS LA SOCIÉTÉ ET EN VEUT À TOUTE SA GÉNÉRATION AVANT DE S’EN PRENDRE À CEUX QUI PEUVENT ÊTRE SES ENFANTS.

PITIÉ À CE FAUX RASTAMAN AU COEUR QUI SAIGNE!

POUR TE LAISSER CONTINUER D’AMUSER LA GALERIE, JE NE SOUHAITE PAS TON ÉRADICATION DU CHAMP MUSICAL ENCORE MOINS DE L’ESPACE POLITIQUE OÙ TU T’ILLUSTRES PAR DE MINABLES INCURSIONS.

VA PAUVRE CHANTEUR QUI CHANTE FAUX.

VOIX RAUQUE, VOIX FAUSSE.

Les oisifs errants et autres anonymes peuvent passer leurs journées et nuits à travailler sur les exercices que je donne et ça m’amuse bien. Quant aux visages découverts qui semblent signifier quelque chose dans leur entendement, ce sera sans quartier. Et certains ont même intérêt à se taire. À bon entendeur, Salut. »

Senego