Les propos qu’il a tenus, lors de sa conférence, ce week-end, ont suscité l’ire notamment chez la communauté mouride. Cheikh Oumar Diagne a tenu à repréciser ses mots. Ci-dessous, in-extenso, sa publication.

«Allah dans son moushaf parle aux doués de raison. Les paroles des gens sont à analyser et comprendre selon leurs auteurs et non selon votre entendement; c’est cela la sagesse.

Le tassawouf est une doctrine, une méthode qui est axée sur la recherche permanente de la science, l’amour du prochain, la paix et la solidarité. Ceux qui fomentent et manipulent ne font résolument pas parti de ce groupe élitiste !!

« Cum regere » est la source de corriger, elle a beaucoup de sens dont « diriger avec » dans le cadre d’autres entendements à élaborer sur un texte. Je ne peux enlever aucune virgule sur la production de nos pieux devanciers, car ils sont dans des stations dont nous n’avons pas accès à leurs réalités et goûts.

Toute œuvre humaine est incomplète par nature et améliorable dans le temps et l’espace. C’est cela d’ailleurs le rôle des moujadid qui « apportent » des compréhensions et entendements nouveaux aux paroles existantes. Critiquer un savoir ne signifie pas le désavouer ni la réfuter, c’est consolider sa dimension scientifique pour en construire d’autres savoirs ou « savances ».

Tous les saints viennent après les prophètes qui sont les meilleurs êtres de la création; après les compagnons bénis… Nos valeureux maîtres seront satisfaits, j’en suis persuadé, de voir leurs travaux évoluer par rapport aux sujets qu’ils n’ont pas pu traités. C’est bien cela la marche de la science et de la connaissance.

Pour finir, je suis soufi, tijane d’obédience, qui insiste sur le fait que nos maîtres ont une dimension intellectuelle sur laquelle des discussions doivent nécessairement aider à faire avancer l’économie de la connaissance. Je suis outré de voir des gens consternés d’entendre que nos maîtres sont des hommes imparfaits et que leurs productions sont incomplètes sous l’angle de la science souveraine dont Allah reste l’unique détenteur !!!

Qu’Allah aide ce pays et que la paix soit sur les doués d’intelligence car c’est à eux que je m’adressais lors de ma dernière conférence».