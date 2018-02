Barthélémy Dias avertit Macky et prévient : « na ko tek ci yoon rek »

GALSEN221 – Barthélémy Dias, en clôture de la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal, n’a pas manqué de s’adresser à Macky Sall qu’il a tenu à avertir sur le respect des règles républicaines. Sinon, lui et les autres opposants ne manqueront de réagir en transgressant « eux aussi » les lois.

« Que le Président Macky Sall respecte à la lettre les règles républicaines ou nous seront obligés nous aussi de transgresser les lois. C’est ça la démocratie. Concernant le fichier électoral qu’il (Ndlr : Macky Sall) appelle pour un dialogue sincère. Le Sénégal était une démocratie et elle le restera. Macky Sall dans sa posture et ses actions ne veut pas organiser des élections transparentes. Il veut forcer les choses pour avoir un second mandat et il est prêt même à emprisonner des opposants », a renseigné Dias fils.

