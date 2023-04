Le meeting interdit d’Ousmane Sonko à Mbacké, dans la région de Touba, a suscité de vives réactions de la part de plusieurs acteurs politiques et religieux. Abdou Ahad Mbacké Gaindé Fatma, chef religieux et responsable apériste, a exprimé son mécontentement face aux actes de vandalisme enregistrés à Touba lors de cette manifestation politique interdite.

Selon lui, les auteurs de ces actes continuent de payer une erreur politique énorme qui les poursuivra encore longtemps. La sainteté de Touba a été souillée par la violence et cela ne peut être toléré. En effet, Touba est une ville religieuse importante pour les musulmans du Sénégal et de la sous-région. Elle est souvent considérée comme la Mecque de l’Afrique de l’Ouest, accueillant chaque année des millions de pèlerins venus du monde entier.

Abdou Gaindé Fatma a également abordé d’autres sujets d’actualité, tels que le comportement d’Idrissa Seck dans la coalition Benno et la montée du salafisme au Sénégal. Selon le journal Vox Populi, le chef religieux a exprimé son inquiétude face à la montée du salafisme dans le pays, affirmant que cela pourrait conduire à une polarisation accrue de la société sénégalaise.

Quant à la question du comportement d’Idrissa Seck, Abdou Gaindé Fatma a estimé que le leader de Rewmi devrait se montrer plus loyal envers le président Macky Sall, son allié politique. Il a souligné que le parti présidentiel avait joué un rôle important dans l’accession d’Idrissa Seck à la mairie de Thiès et qu’il devrait donc respecter cet engagement envers le parti.

En somme, Abdou Ahad Mbacké Gaindé Fatma a appelé à la paix et à la sérénité dans le pays, rappelant que la stabilité et la cohésion sociale étaient essentielles pour le développement économique et social du Sénégal. Il a également exhorté les acteurs politiques à agir avec responsabilité et à respecter les institutions et la loi.