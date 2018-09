Madické Niang est arrivé hier soir dans la résidence de Me Wade à Doha (Qatar). L’ami de l’ancien président qui a fait un long voyage en passant par Paris, avant de fouler le sol qatari, a été accueilli avec tous les honneurs par le président Wade et son fils Karim. Officiellement, rien n’a encore filtré de la rencontre entre Wade et Madické selon « l’Observateur » qui renseigne que «la stratégie à adopter devant le rejet de candidature de Karim Wade aurait été le débat de fond».

Le journal signale qu’il n’est pas exclu que le Pds reporte ses voix à un autre candidat, si jamais l’Etat campe sur sa position.

La source précise que le Pds n’opte pas pour un plan B, autre que le soutien d’un autre candidat, en dehors du Pds. Un autre candidat qui pourrait être Cheikh Aguibou Soumaré, Pape Diop ou Idrissa Seck.