El Hadji Diouf : « Si j’étais Khalifa Sall, j’irais demander pardon aux Sénégalais »

Dans sa parution du jour, le journal « L’Obs » y retrace son entretien avec l’ancien footballeur El Hadj Diouf. Ce dernier est revenu sur les points de l’actualité et a donné son avis sur le cas Khalifa Sall, jugé pour la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

« Le maire Khalifa Sall est un ami, un frère et personne ne lui souhaite cette situation. Dans tous les pays, quand il y a aveu, il y a crime et un crime doit être jugé. Maintenant, si j’étais à la place de mon ami et frère, je demanderai pardon solennellement au peuple sénégalais et à ses institutions », entonne-t-il.

Pour lui, « des erreurs ont été commises, il faut respecter les sénégalais. Je pense que nous avons des institutions fortes et mondialement respectées. Nous avons pu juger un ancien président de la République, pourquoi pas un maire ? Nos dirigeants sont des patriotes et défendront toujours les intérêts des Sénégalais. Restons sereins ».

