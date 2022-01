Élections Locales: Benno dévoile le montant du budget colossal alloué

Pour remporter les élections locales du 23 janvier 2022, la majorité présidentielle ne lésine pas du tout sur les moyens.

L’Observateur, qui a épluché les comptes de Benno Bokk Yaakaar (BBY), révèle que ladite coalition a mobilisé plus de 3,5 milliards de Fcfa pour financer sa campagne électorale.

Dans le détail, 6 millions de Fcfa ont été dégagés pour les 552 communes et les 43 départements et 10 millions Fcfa pour les villes.

En plus de ces financements, il y a des appuis spéciaux accordés aux différents candidats de BBY.

À en croire le journal, la distribution des fonds de campagne a déjà commencé dans les différents départements et communes.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2021-24 du 12 avril 2021 portant report des élections territoriales, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a, par décret n° 2021-562 du 10 mai 2021, fixé la date du prochain scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux au dimanche 23 janvier 2022.

Organisation des élections

La Direction Générale des Elections est chargée de l’organisation des élections nationales et locales et des référendums. A ce titre, elle assure :

l’établissement et la révision des listes électorales, en liaison avec la Direction de l’Automatisation des Fichiers du Ministère de l’Intérieur;

la tenue des fichiers électoraux ;

la conception, la confection, l’installation et la conservation des documents et archives électoraux ;

l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur ;

le contrôle des conditions d’impression des bulletins de vote ; l’application et le contrôle, en liaison avec les autorités territoriales, des principes applicables en matière de propagande électorale ;

l’appui aux services de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote ;

la formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des autorités judiciaires et des élus ;

les campagnes de sensibilisation et d’information civique ; l’élaboration et la gestion de la carte électorale ;

l’adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux ; l’analyse des scrutins électoraux ;

la diffusion de l’information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les diverses statistiques ;

l’appui aux autorités judiciaires dans l’exercice de leurs missions relevant du Code électoral ;

l’élaboration et l’exécution du budget de la révision des listes électorales et des élections en relation avec les services compétents;

la gestion des crédits destinés à l’accomplissement des missions de la Direction Générale des Elections.

Le Directeur Général des Elections a autorité sur l’ensemble des directions et services placés sous sa responsabilité. Il dispose, en tant que de besoin, de l’appui des représentants de l’Etat dans les différentes circonscriptions administratives du pays et dans les missions diplomatiques.