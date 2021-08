“Fausse évacuation” de Pape S. Mboup : Farba Senghor s’en prend à Guy Marius Sagna

L’ancien ministre Farba Senghor n’agrée pas du tout les récentes allégations de Guy Marius Sagna faisant état de l’évacuation de Pape Samba Mboup par Macky Sall pour se soigner en France. Dans un communiqué transmis à Senegal7, il dément l’activiste et soutient que c’est en dénigrant à tout vent que Guy Marius Sagna arrive à sucer le sénégalais lamda qui paye pour lui la voiture, le loyer et le quotidien.

Voici, in extenso, son texte

Contrairement aux allégations mensongères de l’activiste Guy Marie Sagna, Pape Samba Mboup n’a pas été évacué en France. Il s’est rendu de lui-même à Paris pour les besoins d’un contrôle médical annuel le 22 juillet dernier .

C’est au moment de préparer le retour, quelques jours plus tard , qu’il s’est rendu auprès d’une pharmacie à Mont Parnasse afin d’ y effectuer un test de diagnostic Rapide de la covid 19 conformément aux dispositions en vigueur pour les voyages à l’étranger.

Et, le test s’est avéré positif . C’est sur ces faits qu’il a été transféré immédiatement à l’hopital afin d’y subir une visite médicale complète et le traitement qui sied . Heureusement ,Il n’a pas développé de forme sévère ou grave de la maladie mais bénigne .

En fait ,il avait pris auparavant,au Sénégal, les 2 doses de vaccin.

En déclarant qu’Ali Haidar évacué par Macky Sall ( le Président de la République),Pape Samba Mboup évacué, Guy Marie Sagna fait de l’amalgame , verse dans la pure délation et le mensonge afin de tromper son monde comme il a l’habitude de le faire.

Guy Marie Sagna ajoute : Et le senegalais lamda qui l’évacuera ?.

Il sait parfaitement comme peuvent le témoigner des milliers de sénégalais que le Président de la République aide m’importe quel citoyen dans le cadre de ses prérogatives et de sa générosité. Ainsi, le Président Macky Sall soulage chaque année des milliers de personnes de tous bords sans même les connaître personnellement.

Pour Guy Marie Sagna,”l’Afrique évacue ses malades parce que nos élus évacuent ,détournent nos richesses” . Il s’agit là d’une vue très courte et simpliste de la marche du monde dans le cadre de la Globalisation. Combien de français, anglais, suisses ou d’arabes se font soigner en dehors de leur pays ?

Par contre , au moment où le Président de la République aide les sénégalais à se faire soigner , Guy Marie Sagna se sucre sur le dos des personnes démunies , des gorgorlous et du Sénégalais lamba qui se cotisent pour lui payer le loyer ,la voiture et très certainement le quotidien . Désormais,c’est ça l’activisme qui d’ailleurs ne se distingue plus du néo impérialisme c’est à dire de l’exploitation de l’homme par l’homme sous d’autres formes plus douces , mais ignobles et cyniques.

GUY Marie Sagna,dites nous: Qui suce le sénégalais lamda afin de disposer de moyens illicites pour faire sa politique ( l’activisme ) et qui soulage le peuple afin de lui assurer le mieux-être ?.

