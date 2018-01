Karim WADE, bientôt le grand retour du candidat du Pds

Depuis le départ de Karim WADE pour le Qatar il y a eu beaucoup de spéculations et surtout beaucoup de démentis quant à la supposée date de son retour dans son pays le Sénégal. Le candidat du PDS offre pour la première fois à ses sympathisants et amis une photo de lui dans une carte de vœux signée par lui même.

Au delà de leur souhaiter la nouvelle année Karim à fait ce qu’ils désespéraient de voir arriver : il leur a donné rendez vous ! L’image est ouverte à plusieurs interprétations puisqu’on y voit un Karim WADE serein et très souriant qui en dit long sur sa détermination à battre Macky SALL en 2019.

Suivez notre regard. Après la sortie catastrophique de Mimi Touré et du Premier Ministre Mahamed Dione sur les montants récupérés de la traque, la mine du fils de Gorgui laisserait croire que celui ci est définitivement prêt et qu’il est désormais prêt à régler ses comptes. Une photo qui intervient aussi à la suite de la déclaration fracassante de l’ancien procureur spécial de la CREI qui a été le tortionnaire de Karim Wade pendant trois ans avant de dénoncer la responsabilité de l’exécutif dans l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques.

Au moment où d’aucuns déplorent le recul démocratique du Sénégal , entre autre avec la fraude électorale et l’emprisonnement de Khalifa SALL exclu de manière plutôt injustifiée du Parti socialiste, Karim WADE semble lancer un message fort à Macky Sall et compagnie pour dire que malgré toutes les épreuves qu’il a subies son ambition est intacte et plus que jamais son retour en 2018 est certain. A quand le retour ? L’avenir nous le dira mais Karim lui… Reviendra bientôt.

Mayoro FAYE, chargé de communication du PDS