Kémi Séba : «Savoir Claudy Siar invité par Macron et Macky Sall, nous donne la nausée»

Invité du président de la république Française, Emmanuel Macron, Claudy Siar, le célébre animateur de la radio Rfi est critiqué par ses amis panafricanistes. Kémi Seba renie l’animateur, rapporte les Echos.

Claudy Siar le célèbre animateur de la radio Rfi est au Sénégal avec Emmanuel Macron, le président français. Sur son compte Twitter le très célèbre animateur musical affiche un sourire, synonyme de sa joie à être présent sur les lieux. De l’autre côté, son « frère » Kémi Séba ruminait une colère noire.

Pour ce dernier, «Claudy est un frère. Mais à l’heure où les membres de notre Ong Urgences Panafricanistes au Sénégal risquent la prison en essayant de protester contre l’insupportable venue du président Macron au Sénégal, voir celui qui nous a un temps accompagné lors de la campagne du front-Anti Cfa, accepter l’invitation de celui que nous combattons (en plus de nos chefs d’Etat corrompus), nous fait saigner», a posté l’activiste Kémi Seba.

Et d’ajouter que «le savoir invité par Macron et Macky Sall celui qui m’a déporté, nous donne de la nausée. Et nous pesons nos mots, en ce qui nous concerne désormais, par souci de clarté, nous tenons à préciser que les actions de Claudy Siar le concerne lui seul».

