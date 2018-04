Krim Xrum Xax attaque et critique vertement Barthelemy Diaz et Ousmane Tanor Dieng

Galsen221- On peut qualifier cette entrevue de cris de désespoir et de dépit envers les politiciens. Selon ce dernier, les Sénégalais devraient s’inspirer des Français avec l’élection d’Emanuel Macron. Par conséquent, voter aux prochaines élections pour une personne qui n’a jamais réellement fait de la politique. Il en profite pour lancer des piques à Barthelemy Diaz suite à ses propos qui lui ont valu d’aller en prison. Cependant, celui qui en prend le plus pour son grade c’est Ousmane Tanor Dieng

galsen221.com