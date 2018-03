La peine de Khalifa Sall est plus sévère qu’annoncée , le magistrat n’avait pas lu tout son «arrêt»

La peine prononcée contre Khalifa Sall est plus lourde qu’annoncée. Le maire de Dakar, reconnu coupable de faux, usage de faux et d’escroquerie, a écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions d’amende, selon le compte rendu des médias hier, vendredi 30 mars.

Selon L’AS, le juge Malick Lamotte a ordonné aussi la confiscation d’un cinquième de ses biens. Mais, avance le journal, le magistrat n’a pas eu le temps de lire cette partie de son arrêt à cause du tohu-bohu qui a suivi l’annonce de la condamnation de Khalifa Sall et mis fin avant terme à l’audience.

Dans tous les cas, la défense a annoncé son intention d’interjeter appel.

Auteur: Seneweb News – SenewebNews-RP