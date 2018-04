Le Dg du Coud raconte sa bagarre avec le ministre Abdoulaye Daouda Diallo : “On m’a versé de l’acide”

Le triste spectacle produit et sponsorisé par un ministre de la République et un Directeur général d’une structure publique lors d’un ziarra annuel à Fouta ce samedi 14 avril a suscité l’indignation de toute la Nation sénégalaise. Après leur violente bagarre qui a occasionné plusieurs blessés devant des marabouts dont Thierno Madany Tall, Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne ont affirmé leurs profonds regrets.

Toutefois, le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar a tenu a dégagé ses responsabilités et à tout mettre sur le dos de son rival. Hanne révèle que les hommes du ministre des Transports terrestres lui ont versé de l’acide.

« J’étais dans la foule. Un garde du corps qui était là accompagnant une autre personnalité s’est levé et est venu vers nous en demandant à mes gardes du corps de se retirer. Les gens lui ont dit qu’ils ne peuvent pas ne pas rentrer. Le garde du corps est retourné vers l’autorité (le ministre Abdoulaye Daouda Diallo) pour demander ce qu’il fallait faire. On lui a intimé l’ordre de ne laisser passer personne », commence par raconté le Directeur du Coud.

Il poursuit : « quand j’ai vu que c’était bloqué, je me suis rapproché. On m’a versé de l’acide. Ce que j’ai montré aux autorités locales. Je me suis lavé à grande eau, selon les termes consacrés des chimistes »

Cheikh Oumar Hanne estime sur les ondes de la Rfm que ce qui est regrettable, c’est le cadre où la bagarre s’est tenue

pressafrik.com