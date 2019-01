Le poignant message de la maman de Khalifa Sall à son fils La maman de Khalifa Sall, « Mère » Awa Niang, 93 ans, a évoqué la situation que vit son fils depuis deux ans. « Mbaye (comme il appelle l’ancien maire de Dakar) liko dal, ndogalou yalla la, bumu tiit bumu diakhlé (ce qui est arrivé à Khalifa Sall relève de la volonté divine, qu’il reste serein, en wolof, Ndlr) », a-t-elle déclaré ce samedi matin, en recevant chez elle Hadjibou Soumaré, candidat recalé à la présidentielle.

Elle a ajouté : « Lorsqu’on l’a convoqué pour l’entendre, je l’ai appelé, il est venu jusqu’ici. Je lui ai demandé s’il était l’auteur des faits qu’on lui reprochait, et il m’a clairement répondu : ‘jamais au plus grand jamais’. Dereetu goor moy daw sama yaram (j’ai le sang royal, je suis digne, en wolof, Ndlr). Nous savons que c’est très dur, mais qu’il n’ait pas peur parce que nous continuerons toujours à prier pour lui pour qu’il sorte de cette situation. » Khalifa Sall, exclu du Ps et condamné à cinq ans ferme dans l’affaire de la Caisse d’avance, est destitué de son poste de maire, éjecté de son siège de député et disqualifié de la présidentielle de 2019.

Auteur: Salla GUEYE – Seneweb.com