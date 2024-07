Invité par le Gavi, l’Alliance du Vaccin, et l’Union africaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé hier, mercredi 18 juin, à Paris pour participer au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, dont la cérémonie d’ouverture se tiendra ce jeudi 20 juin. À cette occasion, le président Faye rencontrera également son homologue français pour un déjeuner à l’Élysée, où ils discuteront de divers sujets.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l’aéroport de Paris-Orly par les autorités françaises et les représentants de l’ambassade du Sénégal en France. Ce premier déplacement du président Diomaye en dehors de l’Afrique se déroule dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, coorganisé par le Gavi, l’Alliance du Vaccin, et l’Union africaine, dont l’ouverture est prévue le 20 juin 2024. Lors de cette rencontre, le président Faye prendra la parole pour souligner le rôle crucial du Sénégal dans la mise en œuvre des programmes de vaccination avec le soutien de GAVI et de ses partenaires, et réaffirmer l’objectif de parvenir à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique.

Pendant son séjour à Paris, le président Faye rencontrera également son homologue français pour un déjeuner à l’Élysée. Lors de ce premier tête-à-tête depuis son élection, ils aborderont plusieurs sujets, notamment l’avenir des militaires français au Sénégal. Le 16 mai dernier, lors d’une conférence conjointe avec le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré devant les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar que « le Sénégal peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie la présence de garnisons étrangères sur son sol », réaffirmant ainsi la volonté du pays de disposer pleinement de sa souveraineté, incompatible selon lui avec la présence de bases militaires étrangères.