Le député de l’Alliance pour la République (Apr), Moustapha Cissé Lô, avec « Horizon 2020 » perpétue la « Grande offensive » pour la réélection de Macky Sall en 2019. Ce dimanche 07 octobre, il a organisé un grand meeting au stade Marius Ndiaye, à Dakar. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, présent à cette rencontre a lancé une pique à l’endroit de certains candidats à la Présidentielle qu’il qualifie de « virtuels » et de « Facebook ».

« Cette mobilisation montre que nous sommes présents sur le terrain et le second mandat est déjà acquis pour le Président Macky Sall. Cela montre que nous sommes loin des candidats virtuels et Facebook », a lancé entendre le Premier ministre qui était à la tête d’une forte délégation des responsables de l’Apr.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a également listé les réalisations du Président Macky Sall avant de dresser un bilan satisfaisant du Plan Sénégal Émergent (PSE).

