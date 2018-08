Libération de Karim Wade: Le deal entre Youssou Ndour, Jule Néné et le président Macky Sall

Senego- Souleymane Néné Ndiaye a fait des révélations inédites ce mardi, sur la libération de Karim Wade lors de la rencontre entre les ex libéraux, qui soutiennent la candidature de Macky Sall en 2019. Selon l’ancien Premier ministre du président Abdoulaye Wade, Karim lui a mandaté auprès de Youssou Ndour et du défunt Khalife général des mourides Serigne Sidi Mouhtar Mbacké pour parler avec Macky Sall afin d’obtenir la grâce présidentielle.«Karim Wade m’a demandé de rencontrer Youssou Ndour, le Khalife général des mourides et Macky Sall », a révélé l’ami de Macky Sall .

Poursuivant, il ajoute que quiconque ne croit pas à ces propos peut demander le leader vocal du Super Etoile.«Demandez à Youssou Ndour, on s’est rencontré à 2 heures du matin chez lui. Je lui ai dit que Karim pense qu’il peut intervenir auprès de Macky Sall ». Le lendemain mercredi, j’ai rencontré le Khalife général des mourides. Serigne Sidy Makhtar m’a fait comprendre qu’il a toujours prié pour lui et va continuer à prier pour lui».

Jule Néné l’actuel Pca de Air Sénégal d’expliquer également que lui et le président de la république se sont penchés sur la question le jour de sa décoration loin des yeux.«Je lui ai demandé de gracier Karim Wade. Il m’a dit que Karim a fait un pourvoi en Cassation. Je lui ai fait comprendre que la constitution n’a en aucun moment dit que la personne qui fait un pourvoi en cassation n’a pas droit à une grâce présidentielle. Il m’a dit qu’il y réfléchirai »a-t- il conclu.