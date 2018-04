Macky Sall « démolit » l’opposition: « je suis le seul à décider, Njiitu réew dou bari wakh»

Macky Sall et la leçon à l’opposition: la réunion du secrétariat de l’Alliance pour la République qui s’est tenue le 10 avril dernier, a vu un Macky Sall très en verve qui a expliqué à ses partisans ce qu’il pense être le « drame de l’opposition ». A l’en croire, « le drame de cette opposition est que, lorsqu’ils étaient au Pouvoir, ses tenants ne me connaissaient pas assez. Aujourd’hui, ils ne me connaissent pas toujours. Je suis un géologue de formation: je préfère observer puis agir, plutôt que de bavarder.

Njiitu -réew dou bari wakh, mais je suis fondamentalement démocrate. C’est pourquoi je suis ouvert à toutes les opinions et, tout président de la République doit être ouvert à toutes les opinions dont la diversité constitue notre richesse et la force de notre démocratie. Mais après avoir écouté, je suis le seul à décider », s’est exprimé le 10 avril dernier le secrétaire général de l’Apr.

Loin d’abdiquer pour le projet de loi qui va passer en plénière le 19 avril prochain, Macky Sall « exhortait ainsi les responsables et militants du Parti à se mobiliser fortement pour assurer un portage victorieux de ce Projet auprès des populations pour leur donner la bonne information et mettre en échec les entreprises de désinformation et de manipulation d’une opposition désemparée et aux abois dont l’objectif connu est d’installer le pays, notre cher Sénégal, dans le chaos et l’instabilité ».

Macky Sall, bien que ouvert au dialogue ne cédera pas au chantage si l’on se fie dans ses propos lors de sa visite à Yoff, pour le compte de l’Appel de la communauté Layène qui aura lieu les 16 et 17 avril prochains.

senego