MACKY SALL PRÔNE LE RENFORCEMENT DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Le chef de l’Etat a rappelé, mercredi en Conseil des ministres, la nécessité de renforcer, à titre préventif, l’éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d’enseignement.

‘’Le chef de l’Etat rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer, à titre préventif, l’éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d’enseignement, avec le concours des services compétents de l’Etat, notamment, la nouvelle Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), qui doit se déployer avec célérité et efficacité’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le texte reçu à l’APS souligne qu’à l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat s’est incliné devant la mémoire des trois (03) élèves (jeunes filles) décédées accidentellement, le vendredi dernier, à hauteur du village de Doubangué (Commune de Gamadji Sarré), sur le Chemin de leur lycée.

Macky Sall a présenté ‘’les condoléances attristées de la Nation aux familles des victimes et à toute la communauté éducative du Sénégal et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’’.

Il a invité le ministre en charge des Transports terrestres, à ‘’engager la réflexion sur les modalités d’amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbains, notamment dans la perspective de la mise en service prochaine du TER et du BRT’’’.

Le chef de l’Etat a demandé, par ailleurs, aux Ministres en charge de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, de ‘’prendre toutes les mesures de sauvegarde appropriées, en liaison avec les Ministres en charge des Forces armées, et de l’intérieur, afin d’encadrer, d’une part, l’occupation de l’environnement immédiat des établissements scolaires et universitaires et, d’autre part, les activités commerciales autour de ces structures publiques’’.

