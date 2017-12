Message à la nation de son excellence le président Macky SALL

Mes chers compatriotes,

Au seuil du nouvel an, je suis heureux de m’adresser à vous pour

vous présenter mes vœux.

Je voudrais d’abord, en pareille circonstance, prier avec vous pour

que nos chers disparus reposent en paix. Aux malades, j’adresse mes

souhaits de prompt rétablissement.

Je pense à tous ceux et à toutes celles qui, face aux épreuves de la

vie, méritent notre soutien agissant et solidaire.

Je redis notre gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur

contribution inestimable à nos efforts de développement et de

solidarité nationale.

Je salue et encourage nos Forces de défense et de sécurité, engagées

sur différents théâtres d’opérations au service de la paix et de la

sécurité internationales.

A notre équipe nationale de football, je renouvelle mes chaleureuses

félicitations et mon soutien. L’Etat restera aux côtés de nos braves

Lions pour une préparation optimale sur le chemin de la Coupe du

monde de football.

Mes chers compatriotes,

L’année 2017 s’achève sous de bons auspices pour notre pays.

Grâce à nos efforts soutenus, notre économie progresse année après

année dans tous les secteurs.

Avec un taux de croissance estimé à 6,8% en 2017, et une

perspective de plus de 7% en 2018, nous enregistrons pour la 3 e

année consécutive une des meilleures performances économiques

en Afrique.

Nos performances seront encore meilleures quand l’exploitation

prochaine des ressources pétrolières et gazières de notre pays

viendra en appoint aux autres secteurs stratégiques pour amplifier la

croissance et le développement. Ces ressources feront l’objet d’une

gouvernance rigoureuse et transparente, pour le bénéfice des

générations actuelles et futures. Un projet de loi sera soumis à cet

effet à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2018 après

concertation avec les forces vives de la Nation.

Mes chers compatriotes,

Suivant la feuille de route que je lui ai assignée, le gouvernement,

toujours à votre écoute et à votre service, restera dans le temps

utile ; le temps du travail ; le temps de l’action et du résultat.

Ce soir, j’ai surtout à cœur de vous entretenir de ce qui nous

rassemble et nous unit en tant que Nation. Au-delà de nos

convictions et choix individuels, le récit de notre histoire et la fibre

émotionnelle qui relie chacun de nous à cette histoire nous

rappellent, en effet, que nos sorts sont indéfectiblement liés.

Pour ma part, je reste disponible et ouvert à toutes et à tous, sur le

chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unité et la

paix.

Voilà pourquoi je lance, à nouveau, un appel solennel à tous nos

compatriotes du MFDC pour la consolidation de la paix.

Consolidons la paix, car nos progrès sont déjà substantiels, par le

dialogue confiant que nous avons poursuivi toutes ces années avec le

soutien constant des facilitateurs, que je salue et apprécie.

Consolidons la paix, pour que les mesures d’accompagnement déjà

initiées par le gouvernement soient confortées et produisent leur

plein effet.

Consolidons la paix, parce qu’une meilleure prise en charge des

besoins de développement, dans l’équité territoriale et la justice

sociale, s’offre à nous.

Faisons enfin le pas décisif vers la paix définitive ; une paix sans

vainqueurs, ni vaincus.

Mes chers compatriotes,

J’ai évoqué le chemin de notre destin commun. Ce chemin, nul ne

l’incarne mieux que la jeunesse de notre pays ; parce que pleine

d’espérance, d’ambition et de générosité, elle est la force vitale qui

inspire notre marche vers le Sénégal de nos rêves. Et dans le temps

long de la Nation, c’est la jeunesse d’aujourd’hui qui entretiendra

demain le legs de notre histoire partagée.

Certes, les défis sont nombreux. Le monde est devenu plus complexe,

et, à bien des égards, la compétition encore ardue et les risques

d’exposition à toutes sortes de tentations encore plus pesants.

Il n’y a pas de meilleur viatique que l’éducation et la formation de

qualité pour préparer notre jeunesse à dominer l’adversité et baliser

la voie de la réussite.

C’est l’exemple que nous donne le Lycée scientifique d’excellence de

Diourbel, dont je suis fier des premières performances ; tout comme

je suis fier du parcours de deux jeunes compatriotes ingénieurs en

aéronautique, employés à des postes stratégiques d’une grande

firme multinationale, que j’ai rencontrés il y a quelques jours.

Leur parcours, parmi tant d’autres, témoigne de la fiabilité de notre

système éducatif si nous continuons nos efforts pour que l’école

reste un espace d’émulation et d’apprentissage dans la quête de

l’excellence.

Dans cet esprit, le gouvernement entamera, dès ce mois de janvier,

une nouvelle phase d’élimination des abris provisoires avec la

construction et l’équipement de 6400 salles de classe et 4730 blocs

administratifs.

La réhabilitation des lycées Lamine Guèye, NGalandou Diouf, Blaise

Diagne, Delafosse, Parcelles Assainies Unité 13 et Abdoulaye Sadji de

Rufisque, sera poursuivie.

Sept lycées seront érigés à Ngor, Yoff, Grand Yoff, Pikine-

Dagoudane, Tivaouane Peulh, Diamniadio et Sangalkam.

L’école doit aussi poursuivre sa mutation pour qu’au moins 30% des

élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation

professionnelle et technique qualifiante aux métiers.

Avec le démarrage prochain du Projet formation-école entreprise

financé à hauteur de 5 430 000 000 FCFA, l’Etat soutiendra la

formation de 10 000 jeunes, en versant une allocation mensuelle de

40 000 F à chaque apprenant enrôlé par une entreprise durant toute

la durée de l’apprentissage.

S’agissant de l’Enseignement supérieur, 2018 verra la réception de

plusieurs projets dont :

➢ Un complexe de diverses infrastructures à l’Université Gaston

Berger de Saint-Louis ;

➢ 3 bâtiments de la Cité du Savoir à Diamniadio ;

➢ la 1ere phase de l’Université Amadou Makhtar Mbow ;

➢ 100 laboratoires entièrement équipés ;

➢ Et des équipements pour 20 espaces numériques ouverts.

Quant à l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niasse, ses

travaux débuteront au cours du premier trimestre de l’année 2018.

Je me réjouis d’annoncer qu’en reconnaissance des efforts de notre

pays en faveur de l’école, le Partenariat Mondial pour l’Education

tiendra sa 3 e Conférence de reconstitution de fonds le 2 février

prochain à Dakar. Cette rencontre internationale est co parrainée par

le Sénégal et la France.

Il s’agira de mobiliser 3,1 milliards de dollars en vue de soutenir la

scolarisation de millions d’enfants à travers le monde pour les années

à venir.

Comme l’éducation et la formation, l’emploi des jeunes reste une

priorité nationale. C’est l’objet de la nouvelle initiative d’insertion

professionnelle dotée d’un Fonds national pour l’Entreprenariat

Rapide. Pour l’exercice 2018, 30 milliards de FCFA seront ainsi dédiés

à l’auto emploi des jeunes et des femmes, selon des procédures et

modalités simplifiées, pour accompagner et soutenir leurs projets.

Ce soir, mes chers compatriotes, je veux aussi renouveler mon

engagement aux côtés des couches sociales les plus vulnérables de

notre pays. La lutte contre les inégalités sociales reste au cœur de

mes priorités. Je me ferai toujours le devoir de mobiliser la solidarité

nationale pour aider les moins favorisés à desserrer l’étau de la

solitude face à la précarité et au besoin.

Ainsi, 40 milliards de FCFA par an seront désormais consacrés au

Programme national de Bourses de Sécurité familiale, pour porter le

nombre des bénéficiaires de trois cent mille à quatre cent mille

ménages.

Ces familles, de même que les personnes vivant avec un handicap,

titulaires de la carte d’égalité des chances, continueront de bénéficier

de la Couverture Maladie Universelle.

Avec le PUDC et le PUMA, nous poursuivrons nos efforts en faveur

des zones déshéritées de notre pays.

Au cours de l’année 2018, 251 systèmes d’adduction d’eau potable

seront livrés en milieu rural et 35.000 branchements sociaux réalisés

en milieu urbain.

En plus de sa vocation d’équité territoriale et de justice sociale, le

PUDC est devenu un catalyseur d’activités génératrices de revenus

avec des milliers d’emplois durables créés grâce à ses réalisations en

infrastructures et équipements.

Je suis heureux de constater comment les conditions de vie des

populations bénéficiaires du PUDC et du PUMA changent

radicalement pour le meilleur.

On le voit de Touba-Trankil à Ngoufatte ; de Négué Wolof à Halwar ;

de Saréliou à Saré Bamol ; de Niakhar à Dialacoro ; et de Niassanté à

Ndiosmone, entre autres localités d’un Sénégal des profondeurs trop

longtemps abandonné à lui-même et dépourvu d’un minimum de

services sociaux.

C’est en revitalisant le Sénégal des profondeurs que nous ferons

éclore tout le potentiel de notre pays.

C’est ainsi que nous mettrons fin à l’appel illusoire et dangereux de

l’émigration clandestine.

Et c’est ainsi que nous réaliserons pleinement le développement

inclusif et solidaire de notre pays : le Sénégal de tous, le Sénégal

pour tous.

Voilà pourquoi j’ai alloué 300 milliards de fcfa pour le financement

du PUDC sur quatre ans.

Parallèlement, le Programme de Modernisation des Villes, à hauteur

de 175 milliards, couvre désormais toutes les régions du pays.

Mes chers compatriotes,

Comme vous le savez, afin de conforter la vitalité démocratique de

notre pays, j’ai pris l’initiative d’une concertation sur le processus

électoral entre la majorité, l’opposition et la société civile. J’ai

désigné un facilitateur à cette fin.

Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue,

parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose.

La Nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant,

multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue

et entretient toutes les composantes.

Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons

tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l’ombre apaisante

de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout

seul. Et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. C’est cela

le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.

Ainsi va la Nation sénégalaise, notre abri commun. Ce qui fait notre

honneur, c’est d’entretenir, à l’image des anciens, ce qui nous unit

sous l’aile protectrice de notre grande Nation. Il y va de notre propre

bonheur et du bonheur des générations futures.

A tous et à toutes, mes chers compatriotes, j’adresse mes vœux les

meilleurs, de bonne santé, de réussite et de prospérité pour l’année

nouvelle.

Bonsoir et Déwenéti.