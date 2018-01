Le ministre de la Justice avertit les auteurs des attaques contre les marabouts

L’alerte du Pdg de Walfadjiri, Sidy Lamine Niasse sur des attaques proférées par des individus à l’endroit des chefs religieux ne semble pas tomber dans les oreilles d’un sourd. Dans des propos relayés par « Les Echos » et repris par Leral, le Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall prône la tolérance zéro contre les auteurs de cette pratique devenue courante sur les réseaux sociaux.

“L’option, elle est claire. Le Sénégal est un Etat de droit et l’Etat n’hésitera pas à appliquer le droit dans toute sa rigueur. Et lorsqu’il y a des personnes qui sont à l’origine d’offenses ou d’injures au ministère de culte, l’Etat sévit. Et chaque fois qu’il est avéré qu’il y a offense ou injure à un ministère du culte, l’Etat va réagir exactement comme il le faut, déclencher les procédures dans toute sa rigueur et appliquer la règle de droit. C’est l’option résolue. Il n’y a pas d’autre alternative, pas d’hésitation sur ce point”, a déclaré hier, Ismaïla Madior Fall, en marge de sa visite de présentation de condoléances à Touba.

