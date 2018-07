Ngoné Ndoye répudiée de chez elle hier nuit, par son mari Mamadou Lamine Diop à cause de Cheikh Hadjibou Soumaré

Leral- Selon nos radars, Ngoné Ndoye a été exclue de chez elle hier nuit par son mari, Mamadou Lamine Diop, à cause de Hadjibou Soumaré dont elle est la directrice de campagne. D’ailleurs, Hadjibou Soumaré a dévoilé cet après-midi aux Sénégalais, son programme politique et son projet de société en prélude à la Présidentielle de 2019.

Hadjibou Soumaré avait enrôlé Ngoné Ndoye, ex-sénatrice et ancienne maire de Rufisque-Est, avant de déclarer officieusement sa candidature, tout en clarifiant qu’il n’était nullement le plan B du PDS.

L’ancien Premier ministre (2007-2009) devait officialiser sa candidature pour la prochaine élection Présidentielle, ce 22 juillet prochain. Entre-temps, Hadjibou Soumaré, qui est en train de ratisser large, avait “enrôlé” l’ancienne ministre des Sénégalais de l’extérieur, Ngoné Ndoye.

L’ancien président de la Commission de l’Umeoa, Cheikh Hadjibou Soumaré a officiellement déclaré sa candidature, cet après-midi, pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2019.

Premier ministre sous le régime de Abdoulaye Wade, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget et de l’Habitat sous celui de Abdou Diouf, le leader du mouvement « Hadjibou 2019, Démocratie et République » espère le sacre suprême grâce à une « politique sociale, qui répondra aux attentes de tous les Sénégalais », a-t-il exprimé lors de sa cérémonie de déclaration de candidature, organisée au Grand Théâtre National de Dakar.

leral.net