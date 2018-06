Ngorsi Seck insinue que Maître Wade aurait un autre fils biologique caché.

Après avoir écouté NGORSI SECK Le jour de la Korité je pense très sincèrement que ce dernier devrait arrêter de prendre les sénégalais pour des demeurés, parce qu’il faut vraiment leur manquer de respect pour venir après des vacances passées entre St James et Compiègne les tympaniser à moins d’une année des présidentielles.

Cela est inadmissible et nous ne s’auront l’accepter.

Les sénégalais peuvent être amnésiques mais ils n’oublieront pas de si tôt les actes tortueux et malhonnêtes de NGORSI SECK à vouloir usurper le pouvoir sans passer par la volonté populaire.

NGORSI SECK sous l’ère WADE attendait le pouvoir de ce dernier mais ne l’aura finalement pas parce que celui ci était dans une logique de mettre son fils biologique à la tête de ce pays.

Aujourd’hui il attend encore ce pouvoir de l’étranger et non du peuple d’ou ses propos malheureux et irréfléchis jugés blasphématoires sur « MAAKA BAAKA » pendant le mois béni du ramadan.

Le jour de la Korité NGORSI SECK voulant faire les yeux doux à Wade en lui montrant qu’il est sensible à la situation de son fils biologique insinue en fait dans ses propos que ce dernier aurait un autre fils biologique caché puisque celui connu en tout cas s’appelle Karim Wade.

NGORSI SECK non content d’avoir traité maitre Wade d’« ancien spermatozoïde, future cadavre » vient en fait d’affirmer en filigrane que ce dernier aurait caché un fils biologique.

Il m’arrive très sincèrement de me demander est ce que NGORSI SECK dans sa quête inlassable du pouvoir et de l’argent serait pas devenu fou comme le prétendait maitre Wade jadis.

Mame Ousmane diop

Responsable APR

Via Yerimpost.com