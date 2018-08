Nourou Niang dézingue Cheikh Bamba Dièye

Nourou Niang de l’Alliance pour la République (Apr) et Responsable politique à Grand-Yoff condamne les propos du député Cheikh Bamba Dièye qui a traité les magistrats, Malick Lamotte et Demba Kandji, de corrompus. Il a fustigé les accusations du leader du FSD/bj et invite les Sénégalais à ne pas tomber dans son piège, celui de lui offrir l’opportunité d’éviter le parrainage. Il s’exprimait face à la presse ce samedi 04 août 2018 à Grand Yoff.

Dans son allocution, Nourou Niang a affirmé que « le député Cheikh Bamba Dieye est sûr et certain qu’il n’est pas en mesure de réunir les 65000 signatures indispensables à sa candidature alors il cherche à aller en prison pour échapper à cet exercice normal de la démocratie ».

Pour lui, quand on peut pas gagner une rue à Saint-Louis, on ne se déclare pas candidat à la Présidentielle. « Cheikh Bamba Dièye a hérité d’un parti créé par son père. Il a été maire de Saint-louis par le truchement de Benno Bokk Yakaar et député en 2017 grâce à la liste Takhawou Sénégal de khalifa Sall », rappelle-t-il.

Le responsable politique conseille au leader Saint-Louisien de « laisser ces honnêtes citoyens -les magistrats- qui font leur boulot correctement et de s’organiser pour préparer la Présidentielle de 2019 ».

senego