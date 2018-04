Opposants arrêtés : Amnesty, Ldsh, Raddho entrent dans la danse

La Ligue sénégalaise des droits Humains (Lsdh), la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho), Article 19/Afrique de l’ouest et Amnesty International Sénégal se disent préoccupés par les arrestations et la détention dans des commissariats de police de Dakar de leaders de l’opposition et de la société civile qui participaient à une manifestation pacifique contre l’adoption d’un projet de loi sur le parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2019.

Selon des informations recueillies auprès de leurs partis et mouvements, Idrissa Seck, Président du parti Rewmi, El Hadji Malick Gakou, leader du Grand Parti, Kilifeu du mouvement Y en a marre et Guy Marius Sagna du Collectif « France dégage » sont détenus au commissariat central de Dakar, relèvent ces organisations dans un communiqué conjoint reçu à Seneweb. Lequel précise que « les avocats d’Idrissa Seck n’auraient pas été autorisés à le voir par la police, en violation flagrante de lois en vigueur au Sénégal », ce que dénonce le collectif.

Ces organisations de défense des droits humains demandent au gouvernement du Sénégal « de respecter le droit au rassemblement et à la manifestation pacifique garanti par des traités internationaux et régionaux de droits humains auxquels le Sénégal est parti (prenante) ainsi que par la Constitution du pays ; de libérer immédiatement et sans condition les leaders de l’opposition et de la société civile arrêtés. Nous dénonçons vigoureusement l’usage excessif de la force par la police et la gendarmerie contre des manifestants pacifiques », conclut le document.

Seneweb