Lors de sa tournée dans les foyers religieux, Me Madické Niang invite les Sénégalais à l’unisson, à rendre hommage au Président Abdoulaye Wade, à qui, il a renouvelé son allégeance politique.

« En politique, si j’ai un marabout, c’est Abdoulaye Wade. Il m’a suffi. Si je prétends au poste de Président, c’est pour sauver et servir le Sénégal, mais aussi rendre un vibrant hommage au Président Abdoulaye Wade. Karim ne pourra pas le faire, puisque s’il rend hommage à son père, on dira que c’est son fils », a déclaré le candidat à l’élection présidentielle de 2019.

Me Madické Niang poursuit pour dire que les Sénégalais doivent rendre un hommage au ‘’pape’’ du Sopi : « les Sénégalais à l’unisson doivent lui faire un hommage mérité, un hommage qui sera plus retentissant que celui de Mandela, parce que Abdoulaye Wade a tout donné à ce pays. Il a donné sa jeunesse, son savoir, son intelligence, ses moyens matériels et physiques ; il mérite de recevoir les remerciements des Sénégalais à travers un hommage fort. »

Les Echos